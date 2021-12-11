Студия Warner Bros. представила тизер с кадрами из третьей части «Фантастических тварей»

Лос-Анджелес, 11 декабря. Поклонники вселенной «Гарри Поттера» дождались выхода тизера третьей части «Фантастических тварей». Ролик вышел на YouTube-канале студии Warner Bros.

Создатели решили нетрадиционно представить новый фильм франшизы. Вначале идет обращение ко всем поклонникам киновселенной «Гарри Поттера», к наследию саги. После представлены кадры с событий третьей части.

Зрителям представили уже знакомого главного героя «Фантастических тварей» Ньюта Саламандера и антагониста Грин-де-Вальда, которого вместо Джонни Деппа сыграет Мадс Миккельсен. К актерскому составу присоединился Джуд Лоу в образе Альбуса Дамблдора. Премьера запланирована на 15 апреля 2022 года.

Это не единственный сюрприз, который готовит студия Warner Bros. для «поттероманов». К Новому году на платформе HBO Max выйдет специальный эпизод, посвященный фильмам о волшебниках. На днях сервис показал снимок с главными актерами киносаги.