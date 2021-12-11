Сроки возвращения атомной субмарины «Самара» в состав ТОФ еще не установлены

Москва, 11 декабря. Окончательная дата возвращения атомной подлодки (АПЛ) третьего поколения проекта 971 «Самара» в состав Тихоокеанского флота России после ремонта на данный момент не определена. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сейчас «Самара» находится в Центре судоремонтных работ «Звездочка», где проходит восстановление и модернизацию. Руководство предприятия ожидает договора о замене снятого с АПЛ оборудования.

«После доставки в Центр судоремонта "Звездочка" и начавшегося там ремонта с модернизацией с АПЛ "Самара" было снято много оборудования. Сейчас ожидается заключение дополнительного соглашения о его замене. Лишь затем можно будет говорить о сроках завершения работ», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее генеральный директор «Звездочки» Сергей Маричев заявил, что АПЛ «Леопард» после ремонтных работ пройдет испытания в 2022 году. Глава предприятия подчеркнул, что по итогам модернизации субмарины вооружат крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».