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Премьер Польши Моравецкий решил поставить России невыгодный для Европы ультиматум
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Премьер Польши Моравецкий решил поставить России невыгодный для Европы ультиматум

Политика
Премьер Польши Моравецкий решил поставить России невыгодный для Европы ультиматум
Global Look Press  /  Pignatelli/EUC

Варшава, 11 декабря. Российская сторона должна определить вектор отношений со странами Европы. С таким ультимативным заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Москва, по мнению Моравецкого, должна определиться, на какой стороне будет выступать — за Европу или против нее. Если она выберет первый вариант, то должна отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2». Если второй, то Запад должен ответить на этот шаг «жесткими санкциями».

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — заявил польский премьер.

При этом Моравецкий допустил, что коллективный Запад может не поддержать эту позицию. В этом случае он «проявит слабость», если даст согласие на реализацию проекта. Однако вероятность такого исхода крайне высока. Таким образом глава кабмина косвенно подчеркнул, что его призывы не соответствуют интересам Евросоюза, а такой «ультиматум» только навредит европейским странам.

Ранее Моравецкий заявил, что надеется на негативное отношение нового канцлера ФРГ Олафа Шольца к «Северному потоку — 2». Польский политик также готов приложить все усилия, чтобы его новый коллега «не поддался» влиянию России.

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