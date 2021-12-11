Полиция ищет двоих новосибирцев после кражи миллиона рублей у пенсионеров

Новосибирск, 11 декабря. Двое мужчин ограбили пенсионеров в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области, прикинувшись сотрудниками коммунальных служб. Они украли у пожилой пары миллион рублей наличными, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 9 декабря. Сообщается, что пенсионеры 83 и 85 лет хранили дома один миллион рублей в виде наличных. Двое жителей Новосибирской области вошли в квартиру к пожилым под видом сотрудников управляющей компании, а затем украли деньги. На данный момент в произошедшем разбираются полицейские, они устанавливают личность грабителей, передает «Комсомольская правда».

«Произошло все в четверг, 9 декабря. Двое мужчин пришли в квартиру к двум супругам-пенсионерам 85 и 83 лет. Грабители прикинулись сотрудниками управляющей компании и под предлогом проверки электропроводки вошли в дом к новосибирцам», — говорится в сообщении источника.

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