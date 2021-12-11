Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 04:20
04:05
Политика
Зеленский упрекнул Европу за создание «культа России» в западном медиапространстве
04:03
Политика
Медведчук предложил Зеленскому воспользоваться «окном возможностей» в Донбассе
04:00
Общество
Юрист Бутакова: Почему борьба с мошенничеством на рынке аренды жилья вызовет рост цен
03:57
Общество
Кучу грязного снега по прозвищу Игнат целый день не могли вывезти из центра Петербурга
03:51
Общество
Правительство России запретило въезд иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга
03:38
Общество
Вирусолог Чумаков: омикрон-штамм может говорить о переходе COVID-19 в сезонную инфекцию
03:35
Общество
Студия Warner Bros. представила тизер с кадрами из третьей части «Фантастических тварей»
03:31
Общество
Центр Гамалеи: необходимость изменений в вакцине ради «Омикрона» отсутствует
03:30
Армия
Сроки возвращения атомной субмарины «Самара» в состав ТОФ еще не установлены
03:18
Политика
Премьер Польши Моравецкий решил поставить России невыгодный для Европы ультиматум
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полиция ищет двоих новосибирцев после кражи миллиона рублей у пенсионеров

Происшествия
Полиция ищет двоих новосибирцев после кражи миллиона рублей у пенсионеров
ФБА «Экономика сегодня»

Новосибирск, 11 декабря. Двое мужчин ограбили пенсионеров в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области, прикинувшись сотрудниками коммунальных служб. Они украли у пожилой пары миллион рублей наличными, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 9 декабря. Сообщается, что пенсионеры 83 и 85 лет хранили дома один миллион рублей в виде наличных. Двое жителей Новосибирской области вошли в квартиру к пожилым под видом сотрудников управляющей компании, а затем украли деньги. На данный момент в произошедшем разбираются полицейские, они устанавливают личность грабителей, передает «Комсомольская правда».

«Произошло все в четверг, 9 декабря. Двое мужчин пришли в квартиру к двум супругам-пенсионерам 85 и 83 лет. Грабители прикинулись сотрудниками управляющей компании и под предлогом проверки электропроводки вошли в дом к новосибирцам», — говорится в сообщении источника.

Ранее сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело о краже в отношении 30-летней жительницы Владимира. Правоохранители считают, что она вытащила из кассы офиса почтовой связи 150 тысяч рублей.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Полиция ищет двоих новосибирцев после кражи миллиона рублей у пенсионеров
кража пенсионеры происшествие грабители воры коммунальщики
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать