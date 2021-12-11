NI: российские танки «Армата» могут доставить проблемы немецким «Леопардам 2А7»

Вашингтон, 11 декабря. Несмотря на высокие характеристики немецкого танка «Леопард 2А7», благодаря которым его считают одной из самых мощных боевых машин в мире, он может проиграть в столкновении с российскими Т-14. Такое мнение выразили аналитики The National Interest.

Эксперты отметили, что немецкие «Леопарды» отличаются продуманностью и сбалансированностью. Однако этого может быть недостаточно при столкновении с «Арматой».

Авторы напомнили, что в мировой истории уже известны случаи, когда российские танки входили в Берлин. Сегодня возможность повторения кровопролитных боев Второй мировой войны маловероятна, но при гипотетическом столкновении танков немецкая машина определенно столкнется со сложностями.

«Все-таки, в случае подобного конфликта у германских танков будут проблемы. Превосходя "Армату" по общим показателям, "Леопард" не имеет снарядов, способных пробить ее броню», — объяснили аналитики NI.

Ранее публицисты The National Interest проанализировали способности другого танка — Т-34. Эксперты сошлись во мнении, что Советский Союз победил Третий рейх благодаря выдающимся характеристикам боевой машины. Именно появление Т-34 на полях сражений, например, под Курском в 1943 году, помогло СССР побороть фашистских захватчиков.