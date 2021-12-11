Жители Хорватии окрестили «немудрым» и «возмутительным» визит премьера страны на Украину

Загреб, 11 декабря. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович встретился со своими украинскими коллегами в Киеве. Сообщение главы кабмина о рабочей поездке вызвало смех у жителей страны.

Пленкович посетил Киев и подписал с президентом Владимиром Зеленским совместную декларацию по европейской перспективе Украины. Стороны договорились сотрудничать для скорого вступления Украины в Европейский союз. Об этом премьер-министр Хорватии похвастал в своем Facebook. К вечеру пост Пленковича собрал около сотни негативных комментариев.

«Умнее бы было встретиться с (президентом РФ Владимиром. — Прим. ФАН.) Путиным», — отметил один из хорватов.

«Очень немудрое поведение по отношению к России, думал, что вы умнее», — добавил второй комментатор.

Другие читатели порекомендовали Пленковичу выдвинуть свою кандидатуру на следующие украинские выборы. По их словам, он будет также плясать под дудку Брюсселя и успешно «провоцировать Россию».

«Этот визит уж принесет результаты. Премьер самой коррумпированной, бедной, расселенной, до основания разворованной страны без правосудия раздает советы успеха. Спрячься и не показывайся людям, Пленкович. Мне бы было стыдно», — написал другой пользователь.

«Если бы ты был умен, занимался бы собой и нашими проблемами, а не тянул бы русского медведя за…» — отметил третий.

Другие комментаторы ужаснулись такой провокативной и возмутительной политикой. По их словам, теперь придется страдать обычным хорватам, ведь для них может подорожать российский газ. Самые смелые порекомендовали Пленковичу записаться добровольцем в украинскую армию.

При этом только недавно российская компания «Газпром» запустила в Хорватию газ по магистрали «Турецкий поток». Предполагается, что поставки будут совершаться в течение 15 лет.