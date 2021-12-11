Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 02:50
02:46
Армия
NI: российские танки «Армата» могут доставить проблемы немецким «Леопардам 2А7»
02:44
Политика
Жители Хорватии окрестили «немудрым» и «возмутительным» визит премьера страны на Украину
02:43
Происшествия
Суд арестовал инспектора Ростехнадзора Куликова на два месяца за получение взятки
02:41
Общество
Минтранс: пассажиры нижних полок поездов по требованию начнут уступать места у стола
02:34
Происшествия
Три шахтера получили переломы и травмы после обрушения на Таштагольском руднике в Кузбассе
02:23
Политика
Зеленский попытался заверить украинцев в стабильности энергетической ситуации в стране
02:20
Происшествия
Украинец из ревности зарезал беременную жену на глазах у десятилетней дочери
02:19
Экономика
Стоимость бензина в России может увеличиться на 15 копеек за литр с нового года
02:15
Политика
США захотели привлечь Германию к кампании по антироссийским санкциям
02:09
Общество
«Ъ»: дорожные камеры начнут фиксировать опасную езду и среднюю скорость автомобилистов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Суд арестовал инспектора Ростехнадзора Куликова на два месяца за получение взятки

Происшествия
Суд арестовал инспектора Ростехнадзора Куликова на два месяца за получение взятки
freepik.com  /  jcomp

Москва, 11 декабря. Инспектор центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов, который ранее был задержан за вымогательства взятки у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России», арестован на два месяца.

Соответствующее постановление вынес Хамовнический районный суд Москвы. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что комиссия, которую возглавлял подозреваемый, выявила нарушения в ходе строительства двух зданий в испытательном центре перспективных образцов военной техники в Красноармейске. Куликов потребовал взятку в размере 1,3 миллиона рублей, а в случае отказа пообещал заблокировать процесс.

«Хамовнический районный суд на два месяца арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова. Он обвиняется следственным управлением СКР по Центральному округу столицы в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения», — пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее в Перми коммерческая организация предложила взятку чиновнику за победу в аукционе на поставку мебели. Однако госслужащий отказался принимать деньги и сообщил о факте нарушения законодательства в правоохранительные органы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Суд арестовал инспектора Ростехнадзора Куликова на два месяца за получение взятки
арест взятка ростехнадзор хамовнический суд Сергей Куликов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать