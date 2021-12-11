Суд арестовал инспектора Ростехнадзора Куликова на два месяца за получение взятки

Москва, 11 декабря. Инспектор центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов, который ранее был задержан за вымогательства взятки у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России», арестован на два месяца.

Соответствующее постановление вынес Хамовнический районный суд Москвы. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что комиссия, которую возглавлял подозреваемый, выявила нарушения в ходе строительства двух зданий в испытательном центре перспективных образцов военной техники в Красноармейске. Куликов потребовал взятку в размере 1,3 миллиона рублей, а в случае отказа пообещал заблокировать процесс.

«Хамовнический районный суд на два месяца арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова. Он обвиняется следственным управлением СКР по Центральному округу столицы в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения», — пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее в Перми коммерческая организация предложила взятку чиновнику за победу в аукционе на поставку мебели. Однако госслужащий отказался принимать деньги и сообщил о факте нарушения законодательства в правоохранительные органы.