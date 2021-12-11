Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 02:50
02:46
Армия
NI: российские танки «Армата» могут доставить проблемы немецким «Леопардам 2А7»
02:44
Политика
Жители Хорватии окрестили «немудрым» и «возмутительным» визит премьера страны на Украину
02:43
Происшествия
Суд арестовал инспектора Ростехнадзора Куликова на два месяца за получение взятки
02:41
Общество
Минтранс: пассажиры нижних полок поездов по требованию начнут уступать места у стола
02:34
Происшествия
Три шахтера получили переломы и травмы после обрушения на Таштагольском руднике в Кузбассе
02:23
Политика
Зеленский попытался заверить украинцев в стабильности энергетической ситуации в стране
02:20
Происшествия
Украинец из ревности зарезал беременную жену на глазах у десятилетней дочери
02:19
Экономика
Стоимость бензина в России может увеличиться на 15 копеек за литр с нового года
02:15
Политика
США захотели привлечь Германию к кампании по антироссийским санкциям
02:09
Общество
«Ъ»: дорожные камеры начнут фиксировать опасную езду и среднюю скорость автомобилистов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минтранс: пассажиры нижних полок поездов по требованию начнут уступать места у стола

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 02:41
Общество
Минтранс: пассажиры нижних полок поездов по требованию начнут уступать места у стола
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 11 декабря. Пассажиров, которые купили билеты на нижние полки в поездах, хотят обязать уступать места у столиков для попутчиков. Такое распоряжение Минтранса появилось на портале правовой информации.

Попутчикам с верхних полок по утрам и вечерам требуется выделить около 30 минут на прием пищи, а в обеденное время — не больше часа. В Минтрансе предлагают расширить и перечень документов, по которым будут оформляться билеты. Туда хотят добавить справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы.

«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», — говорится в документе ведомства.

Ранее руководство ОАО «РЖД» сообщило о появлении более 500 дополнительных поездов к новогодним праздникам. В компании не хотят допускать скученности пассажиров на фоне пандемии коронавируса.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Минтранс: пассажиры нижних полок поездов по требованию начнут уступать места у стола
минтранс поезд место
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать