Минтранс: пассажиры нижних полок поездов по требованию начнут уступать места у стола

Москва, 11 декабря. Пассажиров, которые купили билеты на нижние полки в поездах, хотят обязать уступать места у столиков для попутчиков. Такое распоряжение Минтранса появилось на портале правовой информации.

Попутчикам с верхних полок по утрам и вечерам требуется выделить около 30 минут на прием пищи, а в обеденное время — не больше часа. В Минтрансе предлагают расширить и перечень документов, по которым будут оформляться билеты. Туда хотят добавить справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы.

«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», — говорится в документе ведомства.

Ранее руководство ОАО «РЖД» сообщило о появлении более 500 дополнительных поездов к новогодним праздникам. В компании не хотят допускать скученности пассажиров на фоне пандемии коронавируса.