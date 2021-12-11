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Три шахтера получили переломы и травмы после обрушения на Таштагольском руднике в Кузбассе

Происшествия
Три шахтера получили переломы и травмы после обрушения на Таштагольском руднике в Кузбассе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Кемерово, 11 декабря. Обрушение произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области. В результате ЧП госпитализация понадобилась трем шахтерам — у них диагностированы переломы рук и ног, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Издание «Кузбасс онлайн» передало, что в результате обрушения никто из рабочих не погиб. Всех пострадавших оперативно госпитализировали. Медики оценивают состояние травмированных как средней тяжести.

Все работники рудника были эвакуированы из опасной зоны. Обстоятельства и причины ЧП предстоит выяснить специалистам.

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе недавно произошло ЧП, в результате которого погибли минимум 52 человека. После трагедии на шести региональных шахтах были обнаружены нарушения в области взрывоопасности.

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