Зеленский попытался заверить украинцев в стабильности энергетической ситуации в стране

Киев, 11 декабря. Украинская энергетическая система стабильная и сможет без массовых перебоев обеспечить потребителей электричеством. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Президент провел переговоры с представителями отрасли страны. После них он пришел к выводу, что правительство способно обеспечить бесперебойную подачу тепла в отопительный сезон. Зеленский также подчеркнул, что «тарифы будут нормальные». Однако он не исключил, что украинцев ожидают местные отключения электричества.

«Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне, с представителями генерации, у нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон», — сообщил Зеленский.

Ранее украинский лидер в ходе интервью допустил возможность проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по Донбассу. По его словам, для этого необходимо создать отдельный механизм.