Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 02:50
02:46
Армия
NI: российские танки «Армата» могут доставить проблемы немецким «Леопардам 2А7»
02:44
Политика
Жители Хорватии окрестили «немудрым» и «возмутительным» визит премьера страны на Украину
02:43
Происшествия
Суд арестовал инспектора Ростехнадзора Куликова на два месяца за получение взятки
02:41
Общество
Минтранс: пассажиры нижних полок поездов по требованию начнут уступать места у стола
02:34
Происшествия
Три шахтера получили переломы и травмы после обрушения на Таштагольском руднике в Кузбассе
02:23
Политика
Зеленский попытался заверить украинцев в стабильности энергетической ситуации в стране
02:20
Происшествия
Украинец из ревности зарезал беременную жену на глазах у десятилетней дочери
02:19
Экономика
Стоимость бензина в России может увеличиться на 15 копеек за литр с нового года
02:15
Политика
США захотели привлечь Германию к кампании по антироссийским санкциям
02:09
Общество
«Ъ»: дорожные камеры начнут фиксировать опасную езду и среднюю скорость автомобилистов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стоимость бензина в России может увеличиться на 15 копеек за литр с нового года

Экономика
Стоимость бензина в России может увеличиться на 15 копеек за литр с нового года
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 11 декабря. Повышенная ставка акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо пятого экологического класса могут спровоцировать рост цен на них с начала следующего года. Такой прогноз составил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Стоимость автомобильного бензина с 1 января 2022 года в среднем может увеличиться на 12-15 копеек за один литр. Как отметил Баженов, данный прогноз соответствует среднемесячной динамике розничной цены, передает «Прайм».

«То есть налоговая нагрузка на внутренние поставки вырастет, а на внешние, напротив, станет меньше», — объяснил Баженов.

Также наряду с подорожанием топлива в России ожидается и увеличение стоимости новых автомобилей. По словам дилеров, это вызвано тем, что в первом квартале следующего года по-прежнему сохранится дефицит на транспорт из-за перебоев с поставками и производством компонентов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость бензина в России может увеличиться на 15 копеек за литр с нового года
топливо бензин рост цен подорожание
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать