Стоимость бензина в России может увеличиться на 15 копеек за литр с нового года

Москва, 11 декабря. Повышенная ставка акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо пятого экологического класса могут спровоцировать рост цен на них с начала следующего года. Такой прогноз составил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Стоимость автомобильного бензина с 1 января 2022 года в среднем может увеличиться на 12-15 копеек за один литр. Как отметил Баженов, данный прогноз соответствует среднемесячной динамике розничной цены, передает «Прайм».

«То есть налоговая нагрузка на внутренние поставки вырастет, а на внешние, напротив, станет меньше», — объяснил Баженов.

Также наряду с подорожанием топлива в России ожидается и увеличение стоимости новых автомобилей. По словам дилеров, это вызвано тем, что в первом квартале следующего года по-прежнему сохранится дефицит на транспорт из-за перебоев с поставками и производством компонентов.