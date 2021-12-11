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США захотели привлечь Германию к кампании по антироссийским санкциям

Политика
США захотели привлечь Германию к кампании по антироссийским санкциям
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 11 декабря. США крайне заинтересованы в присоединении Германии к участию в антироссийских санкциях. Об этом заявила глава минфина США Джаннет Йеллен в беседе с немецким коллегой Кристианом Линднером.

Чиновница уточнила, что речь идет об экономических ограничениях, которые Запад готов применить в случае «нападения» России на Украину. Возможно, Йеллен подразумевала санкционные угрозы, которые последнее время муссируются в СМИ. В числе предлагаемых рестрикций — отключение РФ от межбанковских каналов связи SWIFT и влияние на обмен рубля на иностранную валюту.

«Министр Йеллен также подтвердила обеспокоенность президента Джо Байдена вокруг наращивания российских сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнерстве с Германией в чрезвычайных мерах, которые могли бы быть оперативно задействованы для взыскания высокой цены с российской экономики», — указано в пресс-релизе американского ведомства.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал повсеместное обсуждение возможных санкций. Во время встречи с российскими учеными политик пошутил, что угрозы Запада стали самой обсуждаемой темой во всех его недавних переговорах с мировыми игроками.

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санкции путин минфин сша йеллен линднер
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