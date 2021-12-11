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«Ъ»: дорожные камеры начнут фиксировать опасную езду и среднюю скорость автомобилистов
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«Ъ»: дорожные камеры начнут фиксировать опасную езду и среднюю скорость автомобилистов

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 02:09
Общество
«Ъ»: дорожные камеры начнут фиксировать опасную езду и среднюю скорость автомобилистов
vk.com  /  «Безопасный город» Калининград.

Москва, 11 декабря. Камеры на дорогах России будут фиксировать опасное вождение и превышение автомобилистами средней скорости. Соответствующий документ готовят МВД и Росстандарт.

В связи с этим Научный центр безопасности дорожного движения разрабатывает новый ГОСТ, согласно которому камеры смогут фиксировать нарушения. Эксперт по системам фиксации нарушений и соавтор действующего ГОСТа Григорий Шухман заявил, что регистрировать несоблюдение ПДД при помощи этих устройств возможно, однако систему необходимо тщательно проработать.

«Любое участие человека в выборе события для его фиксации, в том числе через "наведение", влечет риск злоупотреблений конкретного исполнителя, что противоречит самому смыслу понятия "автоматическая фиксация"», — заявил Шухман.

Вместе с этим законность использования подобных камер вызывает споры в судах, также имеются прецеденты по отмене штрафов. Издание «Ъ» пишет, что МВД отказалось от развернутого комментария. Пересмотр правил, отметили в ведомстве, «продолжается».

Проблемой нарушителей правил ПДД и скоростного режима обеспокоены не только в России но и в Евросоюзе. Там с 2022 года автомобилисты должны будут доверять соблюдение скорости искусственному интеллекту.

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