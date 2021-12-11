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Формат диалога России и НАТО могут определить в ближайшее время

Политика
Формат диалога России и НАТО могут определить в ближайшее время
pixabay.com  /  geralt

Вашингтон, 11 декабря. Новой информации о формате переговоров российской стороны и Североатлантического альянса пока нет. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Формат диалога может быть определен в ближайшем будущем. Однако на данный момент никаких подробностей об этом неизвестно. Стороны должны прийти к выводу, как участникам переговоров будет удобнее и безопаснее общаться — с помощью онлайн-технологий или все-таки при личной встрече. Кроме того, остается открытым вопрос по поводу даты переговоров.

«Новой информации по формату у нас нет», — сказала Псаки традиционном брифинге в Белом доме.

Недавно состоялся диалог между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Стороны общались с помощью закрытой онлайн-линии, которая использовалась впервые. В ходе разговора главы государств обсудили ряд важнейших тем, касающихся международной обстановки.

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нато псаки формат переговоров
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