Формат диалога России и НАТО могут определить в ближайшее время

Вашингтон, 11 декабря. Новой информации о формате переговоров российской стороны и Североатлантического альянса пока нет. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Формат диалога может быть определен в ближайшем будущем. Однако на данный момент никаких подробностей об этом неизвестно. Стороны должны прийти к выводу, как участникам переговоров будет удобнее и безопаснее общаться — с помощью онлайн-технологий или все-таки при личной встрече. Кроме того, остается открытым вопрос по поводу даты переговоров.

«Новой информации по формату у нас нет», — сказала Псаки традиционном брифинге в Белом доме.

Недавно состоялся диалог между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Стороны общались с помощью закрытой онлайн-линии, которая использовалась впервые. В ходе разговора главы государств обсудили ряд важнейших тем, касающихся международной обстановки.