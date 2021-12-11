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Два человека погибли при столкновении «Лады» с деревом во Владимирской области

Происшествия
Два человека погибли при столкновении «Лады» с деревом во Владимирской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Гусь-Хрустальный, 11 декабря. Водитель и пассажир стали жертвами столкновения автомобиля Lada с деревом в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. В результате аварии также пострадала девушка 2003 года рождения, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось на 6-м км дороги Великодворье — Барсуки. По предварительным данным, за рулем «Лады» находилась женщина, которая не справилась с управлением и на повороте выехала «на встречку». Автомобиль съехал в кювет и совершил наезд на дерево.

«В результате ДТП водитель автомобиля и ее пассажир погибли на месте дорожного происшествия, еще одна пассажир 2003 года рождения доставлена в медицинское учреждение», — следует из сообщения местного УМВД.

Двумя днями ранее на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области микроавтобус протаранил автовоз. В результате ДТП пострадали четыре человека.

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