Два человека погибли при столкновении «Лады» с деревом во Владимирской области

Гусь-Хрустальный, 11 декабря. Водитель и пассажир стали жертвами столкновения автомобиля Lada с деревом в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. В результате аварии также пострадала девушка 2003 года рождения, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось на 6-м км дороги Великодворье — Барсуки. По предварительным данным, за рулем «Лады» находилась женщина, которая не справилась с управлением и на повороте выехала «на встречку». Автомобиль съехал в кювет и совершил наезд на дерево.

«В результате ДТП водитель автомобиля и ее пассажир погибли на месте дорожного происшествия, еще одна пассажир 2003 года рождения доставлена в медицинское учреждение», — следует из сообщения местного УМВД.

Двумя днями ранее на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области микроавтобус протаранил автовоз. В результате ДТП пострадали четыре человека.