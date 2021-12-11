Юрист Киселева перечислила три ситуации, при которых нельзя прописаться в собственной квартире

Москва, 11 декабря. Существуют случаи, при которых российские граждане не могут прописаться в собственной квартире. Об этом рассказала юрисконсульт департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.

Россияне, по ее словам, не могут прописаться в апартаментах, которые имеют статус нежилых помещений. Также, отметила Киселева, к таким случаям относятся дома, подлежащие сносу, передает «Прайм».

«Нужно учитывать, что ограничение на регистрацию возникает не с момента, когда дом появился в списках на реновацию/будущий снос, а с момента выхода конкретного постановления правительства Москвы о сносе того или иного дома», — объяснила Киселева.

Наконец, третий случай касается контрольных ведомств. Если недвижимость стоит на учете у правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве, то в ней прописаться нельзя.

Недавно аналитики компании Realiste зафиксировали снижение средней площади московских квартир на 10%. Они объясняют это тем, что собственники чаще стали дробить свое жилье ради большей выгоды.