Киев, 11 декабря. Киеву не по пути с НАТО, так как вступление в Альянс значительно усугубит внутренние проблемы Украины. Такое мнение выразил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Политик отметил, что стране необходимо придерживаться нейтрального курса. По словам Медведчука, именно это направление стоит развивать, чтобы не допустить развала страны.

«НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать», — заявил глава политсовета ОПЗЖ в эфире телеканала UkrLive.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова эффектно отреагировала на слова Зеленского о продолжении пути Украины в НАТО. В своем Telegram-канале она написала, что процесс интеграции страны с Североатлантическим альянсом проходит унизительным способом.