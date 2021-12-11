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Медведчук: вступление Украины в НАТО усугубит положение в стране

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 01:36
Политика
Медведчук: вступление Украины в НАТО усугубит положение в стране
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киев, 11 декабря. Киеву не по пути с НАТО, так как вступление в Альянс значительно усугубит внутренние проблемы Украины. Такое мнение выразил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Политик отметил, что стране необходимо придерживаться нейтрального курса. По словам Медведчука, именно это направление стоит развивать, чтобы не допустить развала страны.

«НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать», — заявил глава политсовета ОПЗЖ в эфире телеканала UkrLive.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова эффектно отреагировала на слова Зеленского о продолжении пути Украины в НАТО. В своем Telegram-канале она написала, что процесс интеграции страны с Североатлантическим альянсом проходит унизительным способом.

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медведчук ОПЗЖ украина и нато
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