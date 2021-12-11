Сенатор Пушков обвинил Рfizer в нагнетании обстановки с «Омикроном» из-за денежной выгоды

Москва, 11 декабря. Американская фармацевтическая компания Рfizer намеренно нагнетает обстановку с распространением омикрон-штамма для получения большей коммерческой выгоды. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Недавно глава Рfizer Альберт Бурле предположил, что из-за «Омикрона» в скором времени понадобится не три дозы вакцины, а четыре. Пушков считает, что это выступление вызвано, прежде всего, желанием получить большую прибыль. Он заметил, что пока «Омикрон» не считается опасней «Дельты».

«Естественно, а потом пятая и шестая, поскольку Big Pharma уже вошла во вкус гигантских доходов. Любой бизнес ставит на первое место прибыль, а затем общественное благо. Вот и Pfizer: "Омикрон" пока не вызвал и одной миллионной доли заболеваний по сравнению с "Дельтой", а в США с ним уже готовы сражаться мультипликацией доз. Которые должны мультиплицировать доходы Большой Фармы, понятное дело. It's the profit, stupid», — резюмировал Пушков.

Недавно российский лидер Владимир Путин акцентировал внимание, что большинство страхов вокруг «Омикрона» являются надуманными. По его словам, россияне пока не должны забегать вперед и торопиться в вопросе оценки нового варианта коронавируса.