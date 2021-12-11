Китайское издание Sohu перечислило негативные последствия чрезмерного питья воды

Пекин, 11 декабря. Вода является источником жизни и важной составляющей организма. Но ее нельзя пить слишком много из-за риска интоксикации и других опасных последствий, пишет китайское издание Sohu.

Рекомендуемый объем употребления воды для мужчин и женщин – 3,7 литра и 2,7 литра соответственно. Если выпить больше, то есть риск водного отравления. Оно в свою очередь приводит к гипонатриемии и снижает концентрацию ионов натрия до критических показателей в организме, пишет «ИноСМИ».

«Если вы ежедневно пьете слишком много воды, с мочой выводить большое количество микроэлементов, что приводит к дефициту различных необходимых веществ», — отметили в Sohu.

Иногда водное отравление провоцирует головные боли. В более тяжелых случаях происходят эпилепсия или необратимое повреждение нервов. Пациенты с сердечной и почечной недостаточностью могут обострить заболевания, если будут много пить воды.

Однако вода окажется эффективным средством в процессе похудения, заявил британский диетолог Майкл Мосли. Он посоветовал желающим сбросить лишний вес выпивать по одному стакану воды перед едой.