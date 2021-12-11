Пентагон вновь попытался обнаружить «российское присутствие» на украинской границе

Вашингтон, 11 декабря. Значительных улучшение по ситуации на границе России и Украины после переговоров американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина нет. Такое заявление сделал представитель минобороны США Джон Кирби.

Пентагон вновь «обнаружил значительное число» военного контингента России возле Украины. По словам Кирби, такое наращивание наблюдается в последние недели. При этом никаких должных доказательств представитель ведомства не предоставил.

«Нечего сказать о каком-либо значительном изменении ситуации», — заявил Кирби.

Тема мнимого «вторжения» Москвы на территорию Киева муссируется в западных СМИ уже несколько месяцев. Российская сторона неоднократно подчеркивала всю безосновательность таких заявлений, однако разговоры вокруг этих «предположений» до сих пор не утихают.

Недавно во время переговоров Путина и Байдена эта тема также попала в центр внимания. Российский лидер отметил, что на границе с Украиной сосредоточено большое число войск НАТО. И именно этот факт является одной из главных проблем.