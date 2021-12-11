Киев, 11 декабря. Украине необходимо начинать строить «прагматичную экономику», а для этого ей сперва нужно восстановить экономические отношения с Россией. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

По словам политика, Украине необходимо наладить рынки сбыта продукции, которые могли бы принести пользу государству. Медведчук подчеркнул, что для этого важно сначала восстановить экономические отношения со странами-соседями. Об этом депутат Рады рассказал в интервью телеканалу UkrLive.

«Восстанавливать экономические отношения с Россией, со странами СНГ ... То есть реально наполнить доходную часть бюджета, чтобы не одалживать деньги… Для этого надо менять курс», — считает Медведчук.

По мнению первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, странам-участницам Европейского союза и Соединенным Штатам необходимо унять Украину. Он предупредил, что в противном случае она может развязать очередную войну в Европе.