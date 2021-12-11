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Олаф Шольц впервые созвонился с Джо Байденом в должности канцлера ФРГ

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 01:00
Политика
Олаф Шольц впервые созвонился с Джо Байденом в должности канцлера ФРГ
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Берлин, 11 декабря. Телефонные переговоры немецкого канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена состоялись 10 декабря. Подробности разговора уточнили в Правительстве ФРГ.

Стороны обсудили двусторонние отношения и договорились об их дальнейшем укреплении. Вместе с этим Байден поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ.

«Обе стороны подчеркнули тесные связи между Германией и США, указали на желание укреплять и углублять их. Они сошлись во мнении, что трансатлантическая дружба обязательна для решения нынешних и будущих вызовов», — пояснили в немецком правительстве.

Ангела Меркель передала обязанности канцлера лидеру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафу Шольцу в ходе формальной церемонии. Однако она не смогла лично поздравить его с новой должностью, так как не является членом бундестага.

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