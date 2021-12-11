Олаф Шольц впервые созвонился с Джо Байденом в должности канцлера ФРГ

Берлин, 11 декабря. Телефонные переговоры немецкого канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена состоялись 10 декабря. Подробности разговора уточнили в Правительстве ФРГ.

Стороны обсудили двусторонние отношения и договорились об их дальнейшем укреплении. Вместе с этим Байден поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ.

«Обе стороны подчеркнули тесные связи между Германией и США, указали на желание укреплять и углублять их. Они сошлись во мнении, что трансатлантическая дружба обязательна для решения нынешних и будущих вызовов», — пояснили в немецком правительстве.

Ангела Меркель передала обязанности канцлера лидеру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафу Шольцу в ходе формальной церемонии. Однако она не смогла лично поздравить его с новой должностью, так как не является членом бундестага.