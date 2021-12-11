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Bi.Zone: россияне могут стать жертвами аферистов при вызове Деда Мороза домой

Общество
Bi.Zone: россияне могут стать жертвами аферистов при вызове Деда Мороза домой
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 11 декабря. Перед новогодними праздниками ожидается всплеск интернет-мошенничества, связанный с вызовом артистов в виде Деда Мороза и Снегурочки на дом. Об этом рассказали в сервисе Bi.Zone.

Мошенники создают специальные фишинговые сайты с выгодными условиями заказа Деда Мороза на дом. Предварительно, граждан просят отправить предоплату онлайн. Часто на такие сайты «зазывают» контекстная реклама или таргет, пишут «Известия».

Если человек не может определить, поддельный сайт с заказом артистов или нет, то он может нарваться на недобросовестных людей. В лучшем случае в дом придет неизвестный человек в костюме сказочного волшебника и некачественно окажет услугу.

«Лучшее, что можно посоветовать людям во избежание подобных ситуаций, — чтобы они приглашали Дедов Морозов по сарафанному радио, чтобы им подсказали друзья, у которых этот сказочный герой уже был», — посоветовал председатель Национального общественного движения Дедов Морозов и Снегурочек Алексей Прокофьев.

Количество фишинговых сайтов в ноябре выросло в 125 раз по сравнению с началом года. Чаще всего злоумышленники маскируют их под порталы кредитных организаций. Как отметили в Bi.Zone, такой способ обмана является самым простым и дешевым.

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