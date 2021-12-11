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Лепс посетил премию «Золотой граммофон» на фоне слухов о разводе с супругой

Шоу-бизнес
Лепс посетил премию «Золотой граммофон» на фоне слухов о разводе с супругой
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 11 декабря. Певец Григорий Лепс пришел на вручение «Золотого граммофона» в приподнятом настроении. Своим видом он опроверг слухи о разводе с женой Анной Шаплыковой, с которой живет уже 20 лет.

Сообщения о возможном разладе в отношениях Лепса и его супруги начали появляться 10 декабря. Некоторые СМИ заявили, что инициатором бракоразводного процесса стала сама Шаплыкова, которая якобы уже подала соответствующие документы в суд.

Сами артист и его супруга не комментируют эти слухи. Однако пиар-менеджер Лепса уже поспешил опровергнуть эти новости. Его слова подтверждает и настроение артиста на премии «Золотой граммофон». Сразу после прибытия на мероприятие он поприветствовал Эмина Агаларова, после чего отправился в гримерку. На вопросы журналистов певец отвечать не стал, передает «Слово и Дело».

Лепс посетил премию «Золотой граммофон» на фоне слухов о разводе с супругой
Global Look Press / Павел Кашаев

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000-м году. Тогда избранница артиста состояла в балете Лаймы Вайкуле. Пара поженилась через два года после рождения первого ребенка, сейчас в их семье трое детей.

Вручение премии «Золотой граммофон» проходит 10 декабря в Кремлевском дворце. Среди лауреатов присутствуют Николай Басков, Валерий Меладзе, Дмитрий Билан, Григорий Лепс и многие другие.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лепс посетил премию «Золотой граммофон» на фоне слухов о разводе с супругой
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