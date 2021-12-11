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Актриса Наталия Орейро посетила Россию по собственному паспорту

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 00:58
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Орейро посетила Россию по собственному паспорту
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 11 декабря. Певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, недавно получившая российский паспорт, впервые посетила страну в новом статусе. Об этом она рассказала в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

По словам актрисы, она приехала в Россию, чтобы принять участие в новом запуске сериала «Дикий ангел». Орейро отметила, что не останется в стране на Рождество, поскольку вся ее семья находится в Аргентине. При этом сын певицы, который также стал гражданином России, не смог прилететь из-за школьных уроков.

«Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — рассказала Орейро своим поклонникам.

Кроме того, певица поделилась творческими задумками. По словам Орейро, сейчас она находится в процессе подготовки гастролей по России. Она объяснила, что мечтала совершить тур еще два года назад, однако пандемия нарушила ее планы.

«Так как я теперь россиянка, нужно обязательно сделать российский концерт», — весело отметила звезда.

Также ранее уругвайская актриса и певица выразила готовность спеть вместе с Ольгой Бузовой или Анастасией Волочковой. Орейро рассказала, что знает далеко не всех российских знаменитостей, однако добавила, что она была на музыкальном фестивале вместе с Филиппом Киркоровым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Наталия Орейро посетила Россию по собственному паспорту
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