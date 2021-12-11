Читатели Times призвали минобороны Великобритании «не нервировать русских» в Арктике

Лондон, 11 декабря. Главе британского минобороны Бену Уоллесу не следует «напрашиваться на неприятности», считают читатели газеты The Times. Таким образом юзеры отреагировали на слова министра об «активности» российской стороны в Арктике.

Недавно Уоллес заявил о необходимости обучить военнослужащих воевать в арктических условиях из-за «действий» Москвы в регионе. Так, министр обороны призывал солдат научиться выживать при температурах до минус 40 градусов. Такие заявления были неоднозначно и с насмешкой встречены аудиторией известного британского журнала.

«А нам обязательно напрашиваться на неприятности?» — спросил один из читателей.

«Воевать с русскими нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не в национальных интересах», — предупредил другой.

«Он даже не в Лапландии, а в стране грез», — язвительно заметил британец.

Другие же в шутливой форме предложили набрать в британские войска жителей северных территорий. Пользователи уверены, что такие люди смогут участвовать в операциях без спецодежды. Один юзер также отметил, что при таком раскладе мужчинам будет достаточно футболок, а женщинам — мини-юбок.

Британские пользователи ранее призвали Запад отстать от Украины и не лезть в чужие дела. Многие юзеры подчеркивали, что НАТО провоцирует русских без нужды, заявляя об «угрозе» с их стороны.