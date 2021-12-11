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Читатели Times призвали минобороны Великобритании «не нервировать русских» в Арктике

Политика
Читатели Times призвали минобороны Великобритании «не нервировать русских» в Арктике
пресс-служба ОСК

Лондон, 11 декабря. Главе британского минобороны Бену Уоллесу не следует «напрашиваться на неприятности», считают читатели газеты The Times. Таким образом юзеры отреагировали на слова министра об «активности» российской стороны в Арктике.

Недавно Уоллес заявил о необходимости обучить военнослужащих воевать в арктических условиях из-за «действий» Москвы в регионе. Так, министр обороны призывал солдат научиться выживать при температурах до минус 40 градусов. Такие заявления были неоднозначно и с насмешкой встречены аудиторией известного британского журнала.

«А нам обязательно напрашиваться на неприятности?» — спросил один из читателей.

«Воевать с русскими нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не в национальных интересах», — предупредил другой.

«Он даже не в Лапландии, а в стране грез», — язвительно заметил британец.

Другие же в шутливой форме предложили набрать в британские войска жителей северных территорий. Пользователи уверены, что такие люди смогут участвовать в операциях без спецодежды. Один юзер также отметил, что при таком раскладе мужчинам будет достаточно футболок, а женщинам — мини-юбок.

Британские пользователи ранее призвали Запад отстать от Украины и не лезть в чужие дела. Многие юзеры подчеркивали, что НАТО провоцирует русских без нужды, заявляя об «угрозе» с их стороны.

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великобритания арктика the times бен уоллес
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