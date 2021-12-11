ПФР сообщил о двойных выплатах для россиян перед Новым годом

Москва, 11 декабря. Некоторые категории российских пенсионеров смогут перед Новым годом получить выплаты сразу за два месяца. Об этом сообщили представители одного из региональных отделений Пенсионного фонда России.

Так, предполагается, что двойные выплаты получат те граждане, которым они поступают в первых числах каждого месяца. Таким пенсионерам деньги поступят за декабрь и январь одновременно. Об этом URA.RU сообщили в одном из региональных отделений Пенсионного фонда России.

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого (числа каждого месяца выплачивают), выплатят в конце декабря вторую пенсию», — рассказали представители фонда.

В ведомстве также сообщили о сокращении нерабочих дней в отделениях Почты России в январе. Благодаря этому граждан, получающих выплаты с третьего числа, изменения графика не затронут.

Российские пенсионеры также смогут получить новую денежную доплату. Надбавки положены гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей или родственников до 23 лет при условии, что те обучаются на дневном отделении в вузе.