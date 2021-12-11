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Декабрьский номер журнала Newsmax украсила фотография Путина с бокалом шампанского
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Декабрьский номер журнала Newsmax украсила фотография Путина с бокалом шампанского

Общество
Декабрьский номер журнала Newsmax украсила фотография Путина с бокалом шампанского
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 декабря. Американский журнал Newsmax опубликовал на обложке нового номера фотографию президента России Владимира Путина. Подлинность снимков обложки, разлетевшихся по Сети, подтвердил исполнительный директор издания Кен Чандлер.

Глава российского государства изображен с бокалом шампанского в руках. На фотографии также присутствует подпись «после Трампа Путин становится хозяином мира».

Декабрьский номер журнала был приурочен к недавним переговорам Путина и президента США Джо Байдена. Издание имеет одноименный телеканал и входит в медиагруппу Newsmax Media, которая поддерживает бывшего американского лидера Дональда Трампа. Экс-президент Соединенных Штатов неоднократно критиковал своего преемника и в частности указывал на неспособность Байдена вести диалог с Путиным на равных.

Декабрьский номер журнала Newsmax украсила фотография Путина с бокалом шампанского
Prt Scr twitter.com / @aleks_serebro

Далеко не весь американский истеблишмент остался доволен такой обложкой Newsmax. Республиканец Адам Кинцингер в своем Twitter-аккаунте раскритиковал журнал, назвав его «пропагандой».

Недавно читатели американского издания Breitbert указали на очевидное различие в политическом весе Путина и Байдена. Они выразили уверенность, что Белый дом существенно отстал от Кремля в мастерстве ведения переговоров.

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