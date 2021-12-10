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Представлена экипировка сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 23:55
Спорт
Представлена экипировка сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине
olympics.com  /  Международный олимпийский комитет 2021 года

Москва, 10 декабря. Форма национальной команды России на зимние Олимпийские игры была презентована в Москве. Мероприятие провели Олимпийский комитет России (ОКР) и официальный экипировщик сборной ZASPORT.

Участие в презентации приняли президент ОКР Станислав Поздняков и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина. В показе также поучаствовали отечественные атлеты и руководители национальных федераций, пишет РИА Новости.

«Уникальное событие для нас. Совсем скоро начнутся Игры в Пекине. Сегодня я убедился, что наши спортсмены будут самыми красивыми и стильными на грядущих Играх», — сказал глава ОКР на брифинге.

По вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS) резиденты сборной России не смогут выступать на крупных международных первенствах под эгидой национального триколора. Запрет распространяется до 16 декабря 2022 года. Россиянам также запрещено использовать гимн, отечественные эмблемы или символы.

Тем временем стало известно, что российские представители не будут обжаловать результаты Олимпийских игр 2021 года в художественной гимнастике. Речь идет о выступлении отечественной спортсменки Дины Авериной, которая завоевала серебро на прошедшей Олимпиаде.

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