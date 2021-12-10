Кадыров о словах Сокурова: Чечня была и будет частью России

Грозный, 10 декабря. Чечня была и останется субъектом в составе России, несмотря ни на какие заявления. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Об этом он заявил после слов режиссера Александра Сокурова. Деятель искусства предложил «отпустить» из России народы, которые хотят жить своей жизнью. В ответ на это глава Чечни сообщил, что республика будет в составе Российской Федерации несмотря ни на какие желания или заявления других людей.

«Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал высказывание режиссера. Глава государства акцентировал внимание на желании стран НАТО превратить РФ в Московию. Он также отметил незаинтересованность россиян в таком сценарии.