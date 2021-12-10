Подросток из Ингушетии погиб при опрокидывании трактора во время сельхозработ

Магас, 10 декабря. Шестнадцатилетний парень погиб в Ингушетии после опрокидывания трактора во время сельскохозяйственных работ. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в региональной прокуратуре.

Все обстоятельства и детали гибели подростка будут выясняться в рамках проверки. Инцидент взят на контроль лично прокурором Республики Ингушетия.

«Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту гибели 10 декабря 16-летнего подростка на окраине села Барсуки, в результате опрокидывания трактора при проведении сельскохозяйственных работ», — следует из сообщения.

Двумя днями ранее в Ингушетии группа неизвестных открыла огонь по автобусу с детьми. Нападавшие также избили водителя транспортного средства. Сейчас их поисками занимаются правоохранители.