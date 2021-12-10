Водитель легкового автомобиля сбил перебегавшего дорогу лося в Ленобласти

Волхов, 10 декабря. Авария произошла на дороге в Волховском районе Ленинградской области. Водитель легкового автомобиля не заметил лося и столкнулся с ним.

ДТП с участием сохатого произошло на трассе Р-21 «Кола» рядом с деревней Юшково в 18:45 10 декабря. По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», водитель после аварии отказался от помощи медиков.

После столкновения с легковым автомобилем лосю удалось выжить. У животного зафиксировали серьезные травмы. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Иногда столкновение с лосем на дороге может привести к смертельному исходу. Инцидент произошел в Костромской области. Животное сбил водитель иномарки, а затем сохатого отбросило на микроавтобус. В результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы.