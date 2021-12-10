Скончался гитарист первого «бой-бэнда» The Monkees Майкл Несмит

Нью-Йорк, 10 декабря. Вокалист и гитарист американского поп-рок-квартета The Monkees Майкл Несмит ушел из жизни в возрасте 78 лет. Печальную весть передал авторитетный журнал Rolling Stone.

Легендарная группа The Monkees распалась спустя шесть лет после создания — в 1971 году после ухода Несмита. Несмотря на это, музыку американского коллектива продолжают слушать и восхищаться по сей день.

«С бесконечной любовью мы сообщаем, что Майкл Несмит умер сегодня утром в своем доме, мирно и естественным образом в окружении семьи», — передал Rolling Stone слова родственников Майкла Несмита.

Основная волна популярности коллектива из США пришлась на 1966-1971 годы. Принято считать, что The Monkees стал первым «бой-бэндом», который создали продюсеры, чтобы затмить запредельную популярность The Beatles в Соединенных Штатах.

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