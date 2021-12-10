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Житель подмосковной Дубны угрожал стрельбой сотрудникам МФЦ из-за QR-кодов

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 23:02
Происшествия
Житель подмосковной Дубны угрожал стрельбой сотрудникам МФЦ из-за QR-кодов
Невские Новости  /  Сергей Борода

Дубна, 10 декабря. Мужчина, пришедший с жалобой из-за QR-кода о вакцинации в один из МФЦ в подмосковной Дубне, угрожал сотрудникам центра устроить стрельбу. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что местный житель пришел в МФЦ, чтобы подать жалобу на невозможность получить QR-код после прохождения вакцинации от COVID-19. Между ним и сотрудниками центра разгорелся спор, в ходе которого мужчина сообщил, что у него дома имеется ружье, напомнив также о недавно произошедшей в Москве трагедии. Он пообещал вернуться вместе с оружием через три дня, а затем покинул МФЦ, передает РЕН ТВ.

Как отметил источник, личность мужчины уже известна. Им оказался 42-летний Дмитрий С. Сотрудники правоохранительных органов приступили к установлению всех причин произошедшего.

Ранее происшествие произошло в столичном МФЦ «Рязанский». Конфликт устроил 45-летний Сергей Глазов, который пришел в центр за паспортом. После просьбы надеть маску он начал ругаться, а затем открыл стрельбу, в результате которой погибли два человека.

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Все новости / Происшествия / Житель подмосковной Дубны угрожал стрельбой сотрудникам МФЦ из-за QR-кодов
подмосковье стрельба происшествие мфц конфликт дубна qr-коды
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