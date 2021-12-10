Захарова иронично оценила слова Зеленского о пути Украины в НАТО

Москва, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью журналистам заявил, что страна продолжает идти по пути вступления в НАТО. Слова украинского лидера не оставила без внимания официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в своем Telegram-канале процитировала высказывание Зеленского и добавила ироничный комментарий. По мнению Захаровой, продвижение Украины в НАТО происходит несколько унизительным методом.

«Зеленский заявил, что "Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит".

Ползком?» — написала представитель МИД РФ.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что фактически Украина уже состоит в военно-политическом блоке. Эксперт объяснил, что на неофициальную интеграцию страны указывают развернутая инфраструктура и масштаб учений НАТО на территории Украины. Однако, полагает Бортник, такая обстановка играет против Киева.