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Политика
Захарова иронично оценила слова Зеленского о пути Украины в НАТО
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Захарова иронично оценила слова Зеленского о пути Украины в НАТО

Политика
Захарова иронично оценила слова Зеленского о пути Украины в НАТО
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью журналистам заявил, что страна продолжает идти по пути вступления в НАТО. Слова украинского лидера не оставила без внимания официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в своем Telegram-канале процитировала высказывание Зеленского и добавила ироничный комментарий. По мнению Захаровой, продвижение Украины в НАТО происходит несколько унизительным методом.

«Зеленский заявил, что "Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит".
Ползком?» — написала представитель МИД РФ.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что фактически Украина уже состоит в военно-политическом блоке. Эксперт объяснил, что на неофициальную интеграцию страны указывают развернутая инфраструктура и масштаб учений НАТО на территории Украины. Однако, полагает Бортник, такая обстановка играет против Киева.

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