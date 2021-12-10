Клиники смогут оспорить запрет на аборты в Техасе

Вашингтон, 10 декабря. Верховный суд США разрешил клиникам оспаривать запрет на аборты в Техасе. Об этом сообщает The Huffington Post.

BREAKING: The Supreme Court ruled to allow federal court challenges against Texas’ restrictive and unusual abortion ban, but also decided to allow the law to remain in effect while those challenges are considered. https://t.co/7kpcfriNSj — HuffPost (@HuffPost) December 10, 2021

Верховный суд США постановил, что клиники, специализирующиеся на абортах, могут оспаривать решение властей штата, чтобы «проверить его конституционность». При этом большинство судей заявили, что ряд высших должностных лиц Техаса, включая генерального прокурора, не могут быть привлечены к ответственности в случае разбирательства.

В начале октября федеральный судья США Роберт Питман временно заблокировал закон о запрете абортов, принятый в начале сентября в Техасе.

Техас против абортов

С 1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Кроме того, нововведение позволит гражданам подавать в суд на врачей, водителей и любого, кто оказывает помощь женщине с прерыванием беременности, и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа, плюс возмещение гонорара адвоката. Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом в мае 2021 года.

Запрет вызвал волну возмущения среди обычных американцев, а позже к ним присоединился и президент Джо Байден, который раскритиковал Верховный суд, пропустивший решение.