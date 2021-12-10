Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 23:43
23:40
Общество
Кадыров о словах Сокурова: Чечня была и будет частью России
23:35
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в петербургской стоматологии
23:31
Происшествия
Подросток из Ингушетии погиб при опрокидывании трактора во время сельхозработ
23:30
Весь мир
Интервью: Шугалей рассказал о ситуации в Ливии спустя год после освобождения из «Митиги»
23:23
Происшествия
Водитель легкового автомобиля сбил перебегавшего дорогу лося в Ленобласти
23:23
Общество
Скончался гитарист первого «бой-бэнда» The Monkees Майкл Несмит
23:11
Происшествия
Ребенок умер в кресле стоматологической клиники Петербурга на улице Шаврова
23:02
Происшествия
Житель подмосковной Дубны угрожал стрельбой сотрудникам МФЦ из-за QR-кодов
23:01
Весь мир
Клиники смогут оспорить запрет на аборты в Техасе
22:57
Политика
Захарова иронично оценила слова Зеленского о пути Украины в НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Клиники смогут оспорить запрет на аборты в Техасе

Весь мир
Клиники смогут оспорить запрет на аборты в Техасе
pexels.com  /  Amina Filkins

Вашингтон, 10 декабря. Верховный суд США разрешил клиникам оспаривать запрет на аборты в Техасе. Об этом сообщает The Huffington Post.

Верховный суд США постановил, что клиники, специализирующиеся на абортах, могут оспаривать решение властей штата, чтобы «проверить его конституционность». При этом большинство судей заявили, что ряд высших должностных лиц Техаса, включая генерального прокурора, не могут быть привлечены к ответственности в случае разбирательства.

В начале октября федеральный судья США Роберт Питман временно заблокировал закон о запрете абортов, принятый в начале сентября в Техасе.

Техас против абортов

С 1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Кроме того, нововведение позволит гражданам подавать в суд на врачей, водителей и любого, кто оказывает помощь женщине с прерыванием беременности, и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа, плюс возмещение гонорара адвоката. Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом в мае 2021 года.

Запрет вызвал волну возмущения среди обычных американцев, а позже к ним присоединился и президент Джо Байден, который раскритиковал Верховный суд, пропустивший решение.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Клиники смогут оспорить запрет на аборты в Техасе
сша аборты техас
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать