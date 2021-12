Клиники смогут оспорить запрет на аборты в Техасе

Вашингтон, 10 декабря. Верховный суд США разрешил клиникам оспаривать запрет на аборты в Техасе. Об этом сообщает The Huffington Post.

BREAKING: The Supreme Court ruled to allow federal court challenges against Texas’ restrictive and unusual abortion ban, but also decided to allow the law to remain in effect while those challenges are considered. https://t.co/7kpcfriNSj