Абдалла Блехек: Турецкие наемники переброшены в Ливию для дестабилизации в регионе

Триполи, 10 декабря. Турцию трудно убедить пойти на уступки и вывести войска с территории Ливии, заявил пресс-секретарь парламента североафриканского государства Абдалла Блехек.

По его словам, присутствие сирийских боевиков представляет угрозу для Триполи и ставит под сомнение успех избирательного процесса.

«Наемники переброшены из Турции для дестабилизации региона», — добавил Блехек в интервью для СМИ.

Он отметил, что в настоящее время, когда народ Ливии надеется на проведение свободных и справедливых выборов, депортация иностранных сил представляет особую важность. По словам парламентария, в Триполи сейчас расквартировано большое число экстремистов и нерегулярных солдат.

«Мы надеемся, что визит Совместного военного комитета (СВК) "5+5" в Анкару принесет плоды, и его работа по выводу иностранных сил продолжится. Я рассчитываю, что СВК подтолкнет также международное сообщество для достижения успеха в данном направлении», — подытожил Блехек.

Накануне комитет «5+5» обсудил с представителями Генерального штаба ВС России в Москве дальнейшее сотрудничество. Днем ранее его члены встретились с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.