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СК завершил предварительное расследование дела о ДТП с участием Собчак в Сочи

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 21:56
Происшествия
СК завершил предварительное расследование дела о ДТП с участием Собчак в Сочи
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Сочи, 10 декабря. Предварительное расследование уголовного дела об аварии с участием ведущей Ксении Собчак закончено и передано в прокуратуру. Об этом рассказали в МВД России.

Расследованием дела занимались в следственной части СУ УВД по Сочи. Авария произошла 9 октября около 21:00 по московскому времени. Согласно предварительному заключению, потерпевшими признаны пять человек, пишет ТАСС.

«Сегодня уголовное дело в порядке статьи 220 УПК РФ направлено в прокуратуру г. Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения», — говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели место аварии на дороге Адлер — Альпика Сервис, изучили записи с камер, результаты экспертизы. Дополнительно были допрошены 13 свидетелей. Как отметили в МВД, действия водителя Mercedes не отвечали правилам дорожного движения.

Авария с участием ведущей Ксении Собчак унесла жизнь местной жительницы. Бывший супруг погибшей намерен взыскать с журналистки 2 млн долларов. Деньги он планирует потратить на жизнь и образование ребенка.

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