Зеленский допустил проведение прямых переговоров с Путиным по Донбассу

Киев, 10 декабря. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться лично, чтобы согласовать правила проведения референдума по Донбассу.

Глава украинского государства заявил, что вопрос не касается статуса региона. Он выразил уверенность, что с помощью переговоров с российской стороной можно достичь прекращения войны.

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сказал Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Ранее Путин одним словом описал происходящие события на юго-востоке Украины. По его словам, конфликт в Донбассе является геноцидом мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.