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Турецкий Центробанк вновь продает доллары из-за обвала курса лиры

Весь мир
Турецкий Центробанк вновь продает доллары из-за обвала курса лиры
Global Look Press  /  Idil Toffolo/Keystone Press Agency

Анкара, 10 декабря. Центральный банк Турции уже третий раз за месяц провел прямы интервенции на международном валютном рынке, продавая доллары для поддержки курса лиры.

Причиной своих шагов организация назвала «нездоровое ценообразование», из-за которого стоимость лиры на бирже вновь приблизилась к 14 единицам за доллар. После действий турецкого ЦБ курс несколько стабилизировался и установился на уровне 13,7 к 1. Ранее в этом месяце Центробанк дважды прибегал к интервенции, когда стоимость доллара превышала 13,8 лиры.

Стремительная инфляция объясняется активным вмешательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в денежно-кредитную политику страны. Глава государства требует от банков понижения ключевой процентной ставки, будучи уверенным в том, что это укрепит курс национальной валюты. При этом он уволил практически всех чиновников, которые не разделяли подобных взглядов. В частности, за последние годы лишь в Центробанке сменилось трое руководителей, пытавшихся сопротивляться действиям президента, которые на деле лишь ускоряли инфляцию.

Из-за усугубляющегося кризиса в парламенте все чаще разгораются острые конфликты. Так, в ходе заседания по рассмотрению бюджета 8 декабря словесная перепалка между членами правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) и оппозиционной «Республиканская народная партия» (РНП) переросла в драку. А двумя днями ранее парламентарии от ПСР призвали сделать выговор лидеру РНП за использование в их отношении «оскорбительного жеста рукой».

В 2021-м курс лиры раз за разом устанавливает антирекорды, снизившись в последний раз до 14 единиц за доллар. Инфляция менее чем за год достигла 21%, а национальная валюта за этот же период подешевела на 45%. Это подтолкнуло граждан и бизнесменов активно скупать доллары, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации. Кризис вызывает возмущение среди населения, которое, согласно последним опросам, уже не верит в победу партии Эрдогана на следующих выборах. Тем не менее, никакая статистика или соцопросы пока не в состоянии убедить турецкого лидера в необходимости изменить свой подход как в плане финансовой, так и государственной политики.

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