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Силы самообороны Эстонии получили 300 шведских гранатометов Carl Gustaf M4

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 21:17
Армия
Силы самообороны Эстонии получили 300 шведских гранатометов Carl Gustaf M4
commons.wikimedia.org  /  Soldatnytt from Oslo/CC BY 2.0

Таллин, 10 декабря. Эстония получила первую партию гранатометов Carl Gustaf M4 шведского производства в количестве 300 единиц в рамках ранее заключенного межгосударственного контракта.

Новые гранатометы призваны повысить противотанковые возможности Сил самообороны Эстонии. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей эстонского минобороны.

Общее количество пусковых установок Carl Gustaf M4 и боеприпасов к ним, которые будут доставлены из Швеции в Эстонию, неизвестно. Поставки должны быть закончены в 2022 году, сумма контракта составляет 12 миллионов долларов.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев высмеял «танковую прогулку» министра обороны Великобритании Лиз Трасс по одному из эстонских полигонов. Об установке эстонскими силовиками временных пограничных заграждений для предотвращения нелегальной миграции с российской территории информировал «Царьград».

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эстония силы самообороны гранатометы
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