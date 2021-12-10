Командующий ЮВО Дворников указал на опасность укрепления сил НАТО у российских границ

Москва, 10 декабря. НАТО укрепляет силовой потенциал у границ России, и это одна из главных угроз для безопасности на юге страны. Такое мнение выразил командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

По его словам, усиление Североатлантического альянса, равно как и возможность эскалации конфликта в Донбассе, является опасностью для России.

«Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье», — сообщил Дворников в интервью газете «Красная звезда».

По словам командующего, в связи с этим военнослужащие ЮВО сосредоточили основные усилия на боевой и мобилизационной готовности. Он подчеркнул, что войска должны находиться на уровне, который гарантирует надежную защиту государственных интересов и безопасность региона.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия хочет донести до США свое видение взаимоотношений с НАТО. Также, передает «Царьград», стало известно, что российский МИД потребовал от Альянса отказаться от планов предоставить членство Украине и Грузии.