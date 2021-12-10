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Роскосмос сообщил о завершении эскизного проекта новой ракеты «Союз-5»

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 21:15
Технологии
Роскосмос сообщил о завершении эскизного проекта новой ракеты «Союз-5»
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 декабря. Российские специалисты завершили эскизный проект ракеты «Союз-5», которая заменит украинский «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

В сообщении пресс-службы Роскосмоса отмечается, что сдачу эскизного проекта ракеты «Союз-5» несколько раз переносили и только в ноябре стали известны сроки окончания работ. Об этом информирует РИА Новости.

«Эскизный проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу», — констатировали в госкорпорации.

Известно, что ракета среднего класса «Союз-5» с 2017 года разрабатывалась на замену ракете «Зенит», которая производится на Украине. Модернизированный двигатель от первой ступени «Зенита» планируется использовать на первой ступени новинки, а на второй будет установлен российская силовая установка РД-0124МС — усовершенствованный двигатель от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б».

Ранее сообщалось, что российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур.

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ракета роскосмос союз-5
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