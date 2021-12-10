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Население ЦАР устроило массовый митинг против присутствия миротворцев ООН в стране

Весь мир
Население ЦАР устроило массовый митинг против присутствия миротворцев ООН в стране
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 10 декабря. Граждане ЦАР устроили в столице республики акцию против присутствия контингента многопрофильной комплексной миссии ООН. Мероприятие проходило под лозунгом «МИНУСКА — уезжай из нашей страны», сообщает Nouvelles Plus.

По словам журналистов, на улицы столицы вышли десятки жителей ЦАР, раздраженные тем, что за восемь лет работы «голубые каски» так и не сумели вернуть стабильность в регион.

«В течение последних нескольких месяцев Банги продолжают сотрясать всевозможные демонстрации. Их участники выражают гнев и недовольство миссией ООН, население постоянно заявляет об их неэффективности.

Молодежь больше не хочет массовых убийств. Миротворцы должны немедленно покинуть республику, в противном случае подобные мероприятия будут продолжаться», — заявил СМИ один из участников митинга Яник Ада.

Во время акции протеста жители выходили на улицы с плакатами, на которых рябили надписи: «МИНУСКА — уезжай из нашей страны», «МИНУСКА, убирайся». Появлялись также ставшие традиционными таблички «МИНУСКА — убийцы», напоминающие о преступлениях «голубых касок», которые продолжаются и по сей день, однако тщательно замалчиваются руководством миссии ООН.

Население ЦАР устроило массовый митинг против присутствия миротворцев ООН в стране
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Виновные так и не понесли ответственности за зло, которое причинили людям, это неправильно», — заключили авторы издания.

Ранее сообщалось, что гражданская платформа La Synergie собрала более полумиллиона подписей за вывод миротворцев ООН из ЦАР.

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