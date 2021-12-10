Читатели Le Figaro призвали власти Франции отказаться от военных авантюр у границ России

Париж, 10 декабря. Военные провокации стран НАТО у границ России могут обернуться катастрофическими последствиями для Европы. К такому выводу пришли читатели французской газеты Le Figaro.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские истребители Су-27 сопроводили сопроводили два тактических истребителя ВВС Франции Mirage 2000 и Rafale над акваторией Черного моря.

Издание Le Figaro посвятило публикацию этому инциденту, которая вызвала бурную дискуссию среди читателей. Французы раскритиковали власти страны за провокации у границ России.

«Зачем французские военные самолеты отправились провоцировать Россию в Черном море, недалеко от российской границы?» — поинтересовался один из пользователей Сети.

Кроме того, многие читатели признались, что им стыдно за свою страну и правительство, так как подобные эпизоды унижают Францию.

«Короче говоря, всем в Европе нравится играть в кошки-мышки с Россией. Уверены ли мы, что россияне видят в этом игру? В противном случае ситуация будет драматичной», — забеспокоился один из пользователей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и другие западные страны обложили Россию со всех сторон своими военными базами. При этом Запад активно нагнетает военную истерию у российских границ.