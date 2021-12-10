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Политолог Бизяев объяснил, почему Байден не смог вернуть ЕС под контроль США

Политика
Политолог Бизяев объяснил, почему Байден не смог вернуть ЕС под контроль США
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Вашингтон, 10 декабря. Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена показала, что пока США так и не смогли вернуть Европу под свой политический контроль. Такое мнение высказал политолог Руслан Бизяев.

По словам эксперта, на прошедших переговорах каждый из президентов представлял не только себя и свою страну, но и, фактически, два мировых полюса, между которыми сейчас нарастает противостояние.

Так, Джо Байден стал посланником коллективного Запада, а Владимир Путин выступил в качестве лидера стран Азии и Востока. Бизяев напомнил, что незадолго до двусторонних переговоров, президент США переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с премьер-министром Италии, и с уже де-факто канцлером Германии Олафом Шольцем.

В то же время российский лидер встречался с лидером КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии, премьер-министром Израиля и с лидерами монархий Персидского залива

«По сути, разговаривали представители двух разных концепций, двух разных видений будущего мира. Но перед тем, как они созвонились, в первую очередь была согласована повестка дня. То есть, они знали, о чем они будут говорить, и знали, о чем они могут договориться. В противном случае, встречи на таком уровне просто не происходят», — заявил политолог в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Руслан Бизяев уверен, что перед разговором с Владимиром Путиным Джо Байден выяснил, готова ли Европа не только к политическому, но и к военному противостоянию с Россией в случае усиления конфликта, и получил однозначный отрицательный ответ.

«Частично это подтвердил и Ян Столтенберг, который в своем «Твиттере» напомнил, что не надо путать применение пятой статьи НАТО к союзникам и партнерам. То есть "Афганистан" может быть и в Европе, если что. Но воевать сегодня никому не выгодно», — отмечает эксперт.

Политолог Бизяев объяснил, почему Байден не смог вернуть ЕС под контроль США
Федеральное агентство новостей /

Политолог считает, что США настойчиво пытаются вернуть контроль над Европой, однако пока не слишком успешно. Прежние попытки Вашингтона препятствовать строительству «Северного потока — 2», а также вмешиваться в другие внутренние дела стран ЕС, сыграли против Соединенных Штатов, и теперь Евросоюз пытается дистанцироваться от заокеанского партнера. Тем не менее, Байден надежд на это не оставляет, а потому и старается идти ЕС навстречу во многих вопросах.

«Собственно говоря, последний год, год президентства Байдена, была битва за Европу. Это была попытка Соединенных Штатов вернуть Европу в свое геополитическое лоно. Не получилось, поэтому пока они взяли паузу и зафиксировали статус-кво», — объяснил Бизяев.

Аналитик предполагает, что во многом именно ради укрепления связей с ЕС, Джо Байден все же уговорил сенаторов и конгрессменов отказаться от введения новых санкций против России и в первую очередь против «Северного потока — 2». В итоге благодаря этому Байден и Путин сумели прийти к соглашению по ряду ключевых вопросов.

«Обратите внимание, демократы имеют преимущество и в конгрессе, и в сенате. То есть, для них не была проблемой позиция Республиканской партии. Но Байден умудрился уговорить оба крыла — и крыло Бенни Сандерса, и крыло Клинтона — не вводить санкции, в том числе против «СП-2». В результате они договорились о том, что в ближайшее время Европа не будет полем битвы. Это ключевой фактор», — считает политолог Руслан Бизяев.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич ранее заявил, что украинским властям давно пора забыть о присоединении к Североатлантическому альянсу.

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сша евросоюз байден
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