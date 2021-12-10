Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открыли во Владимире

Владимир, 10 декабря. Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» торжественно открыли во Владимире. Он создан на базе помещений областного отделения ДОСААФ.

В центре военной подготовки «Авангард» студенты первых курсов колледжей и старшеклассники смогут получить опыт огневой подготовки, РХБ-защиты, а также ознакомиться с воинскими уставами в рамках пятидневной подготовки. Подобный курс проходят новобранцы при поступлении на боевую службу, передает телеканал «Звезда».

Центр «Авангард» открыт при поддержке Минобороны РФ. Весной глава российского военного ведомства Сергей Шойгу подчеркнул необходимость создания подобных учреждений, где молодые люди смогут изучать различные специальности в рамках курса молодого бойца под присмотром педагогов и инструкторов.

Оперативно-тактические маневры с запуском противокорабельной крылатой ракеты по условному противнику состоялись в Балтийском море, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа Центрального военного округа (ЦВО) отработали новую тактику боевых действий под Новосибирском.