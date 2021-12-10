Интервью: Шугалей рассказал о ситуации в Ливии спустя год после освобождения из «Митиги»

Ровно год прошел с освобождения социолога Максима Шугалея из ливийской частной тюрьмы «Митига». Ученый и его переводчик провели в плену боевиков более 18 месяцев.

Граждане РФ приехали в Триполи в мае 2019 года по заданию Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), заранее получив от Правительства национального согласия разрешение на исследовательскую деятельность. В ночь на 17 мая их похитили вооруженные люди и без предъявления обвинения поместили в изолятор, где долгое время незаконно удерживали и пытались под пытками добиться дискредитирующих Россию показаний.

Министерство иностранных дел РФ, правозащитные организации, включая ФЗНЦ, и частные лица начали активную кампанию по освобождению россиян. Коллективными усилиями 10 декабря 2020 года Максим Шугалей и Самер Суэйфан были освобождены. Сейчас Максим Анатольевич является президентом Фонда защиты национальных ценностей и продолжает свою исследовательскую деятельность.

В интервью международной редакции Федерального агентства новостей президент ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал об изменениях в Ливии, о процессе подготовки к выборам и попытке вернуться в Триполи в качестве наблюдателя за ходом голосования.

— Сегодня исполняется год, как вас освободили из частной тюрьмы «Митига». Вы неоднократно упоминали, что после возвращения в Россию продолжаете следить за ситуацией в стране и поддерживать связь с ливийцами. Как вы оцениваете произошедшие за это время изменения? По вашему мнению переходные власти справились с возложенной на них задачей?

«Я постоянно поддерживаю связь с людьми, которые живут в Ливии, и получаю от них много достоверной и объективной информации по ситуации в стране. К сожалению, больших изменений я не вижу, потому что, например, всё еще существует частная тюрьма "Митига". Хотя вряд ли это учреждение можно назвать тюрьмой, скорее местом для издевательств. Люди там удерживаются в чудовищных условиях до сих пор. Большинство из тех, с кем я сидел, находятся все еще там и никто не может оказать им помощь. Власть в Триполи до сих пор опирается на бандитские группировки, которые преследуют свои личные цели. Единственным положительным моментом в стране является отсутствие прямого вооруженного противостояния. Большие надежды возлагаются на грядущие выборы. Избранный законный президент может положить конец разгулу бандитизма и преступности. Но есть многие силы, которые продолжают дестабилизировать ситуацию в стране», — рассказал глава ФЗНЦ.

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— Через две недели, 24 декабря, должны состояться всеобщие выборы, однако окончательный список кандидатов до сих пор не утвержден. Избирком сталкивается с угрозами со стороны вооруженных группировок, недовольных участием некоторых политиков. Кроме того, ряд местных фракций, в том числе сторонники «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ), настаивают на переносе плебисцита. Как вы считаете, удастся ли властям провести голосование в срок?

«Переноса выборов не должно быть. Перенос нарушит изначально принятые договоренности между всеми сторонами. Хотя многие силы на западе работают против выборов. Например, группа командиров бригад из Мисураты пригрозила погрузить страну в бесконечный цикл насилия, если выборы состоятся. Кроме того, многие выступают с несогласием, что на участие в выборах претендует временный премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба. По условиям его назначения он не мог баллотироваться на должность президента, но он подал свои документы. ООН должны были четко обозначить свою позицию по этому вопросу, но они прячутся и боятся взять ответственность. Это напоминает мне ситуацию с миротворцами ООН в Руанде, когда они смотрели на происходивший вокруг геноцид, но из-за несовершенства системы ООН ничего не делали. Все это приводит к тому, что честные и открытые выборы, которые обещали ливийскому народу могут быть сорваны. Учитывая местные особенности, как мне известно, попытка провести выборы, которые будут нарушать закон и не устоят значительную часть ливийского общества, может перейти в вооруженный конфликт», — объяснил Шугалей.

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— Вы планировали поехать наблюдателем на выборы, но в аккредитации вам отказали, сославшись на судимость. Однако во время заключения в Ливии вам так и не предъявили обвинений, не проводили расследования и не выносили приговора. Более того, один из причастных к вашему задержанию чиновников — глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри — признал, что для ареста не было оснований.Получается, основание для отказа придумано? Будете ли вы оспаривать решение и пытаться все же добиться допуска?

«Я жду письменного мотивированного отказа от Высшей избирательной комиссии Ливии на мой запрос по аккредитации на выборах. Международное право считает отказ от присутствия наблюдателей нарушением, что дает право признавать сами выборы нелегитимными», — поделился социолог.

— Когда вы подавали заявку на аккредитацию, какие мысли посещали вас касательно возвращения в Ливию? Не боялись вновь оказаться в плену группировок?