Китайские авторы Sohu заявили о сокрушительном ударе Путина по США после поездки в Индию

Пекин, 10 декабря. Президент России Владимир Путин нанес сокрушительный удар по США, проведя переговоры с премьер-министром Индии Нарендой Моди. Так считают авторы китайского издания Sohu.

Визит Путина в Индию стал его первой зарубежной поездкой с момента начала пандемии, что может указывать на особые отношения Москвы и Нью-Дели. Также необходимо обратить внимание, что встреча прошла почти в одно время с американским «Саммитом демократий». В Sohu уверены, что Владимир Путин уговорил индийского лидера не участвовать в подобных мероприятиях, информирует «ПолитРоссия».

Москва предлагает Индии выгодные условия сотрудничества. Они могут сыграть важную роль в урегулировании отношений Нью-Дели с Китаем. Первые шаги по примирению сторон могут произойти уже в феврале 2022 года на Олимпийских играх в Пекине, считают китайские журналисты.

kremlin.ru / Администрация президента России

Россию и Индию связывают военно-техническое партнерство, исследования и разработки в области передовых технологий. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев информировал, что Нью-Дели и Москва договорились о совместном производстве автоматов АК-203.

Авторы Sohu уверены: такая ситуация не может не волновать США. Вашингтон не оставляет надежды переманить Индию на свою сторону, обещая взамен помощь в противостоянии с Китаем. Однако слабая национальная мощь Америки вызывает сомнения у Индии. Это указывает, что Путин скоро укрепит позиции в Азии и одержит победу над США всего одним заграничным визитом.

Путин и Моди во время переговоров призвали реформировать Совбез ООН. Это поможет сделать работу структуры более эффективной.