Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 22:13
22:00
Общество
Гололед и сосульки: жители Выборгского района Петербурга возмущены безразличием коммунальщиков
21:47
Общество
Штамм «Омикрон» мог появиться из-за мутаций у пациентов с хроническими болезнями
21:45
Весь мир
Шугалей в интервью рассказал о выборах в Ливии, «черном ящике» Мали и исследованиях в Африке
21:41
Происшествия
Многокилометровая пробка образовалась на Московском шоссе в Петербурге
21:39
Происшествия
СК завершил предварительное расследование дела о ДТП с участием Собчак в Сочи
21:35
Политика
Зеленский допустил проведение прямых переговоров с Путиным по Донбассу
21:28
Весь мир
Турецкий Центробанк вновь продает доллары из-за обвала курса лиры
21:19
Весь мир
Как прошел тур наследного принца Саудовской Аравии по странам Персидского залива
21:17
Армия
Силы самообороны Эстонии получили 300 шведских гранатометов Carl Gustaf M4
21:16
Армия
Командующий ЮВО Дворников указал на опасность укрепления сил НАТО у российских границ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Китайские авторы Sohu заявили о сокрушительном ударе Путина по США после поездки в Индию

Политика
Китайские авторы Sohu заявили о сокрушительном ударе Путина по США после поездки в Индию
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Пекин, 10 декабря. Президент России Владимир Путин нанес сокрушительный удар по США, проведя переговоры с премьер-министром Индии Нарендой Моди. Так считают авторы китайского издания Sohu.

Визит Путина в Индию стал его первой зарубежной поездкой с момента начала пандемии, что может указывать на особые отношения Москвы и Нью-Дели. Также необходимо обратить внимание, что встреча прошла почти в одно время с американским «Саммитом демократий». В Sohu уверены, что Владимир Путин уговорил индийского лидера не участвовать в подобных мероприятиях, информирует «ПолитРоссия».

Москва предлагает Индии выгодные условия сотрудничества. Они могут сыграть важную роль в урегулировании отношений Нью-Дели с Китаем. Первые шаги по примирению сторон могут произойти уже в феврале 2022 года на Олимпийских играх в Пекине, считают китайские журналисты.

Китайские авторы Sohu заявили о сокрушительном ударе Путина по США после поездки в Индию
kremlin.ru / Администрация президента России

Россию и Индию связывают военно-техническое партнерство, исследования и разработки в области передовых технологий. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев информировал, что Нью-Дели и Москва договорились о совместном производстве автоматов АК-203.

Авторы Sohu уверены: такая ситуация не может не волновать США. Вашингтон не оставляет надежды переманить Индию на свою сторону, обещая взамен помощь в противостоянии с Китаем. Однако слабая национальная мощь Америки вызывает сомнения у Индии. Это указывает, что Путин скоро укрепит позиции в Азии и одержит победу над США всего одним заграничным визитом.

Путин и Моди во время переговоров призвали реформировать Совбез ООН. Это поможет сделать работу структуры более эффективной.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Китайские авторы Sohu заявили о сокрушительном ударе Путина по США после поездки в Индию
путин сша индия моди
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать