Тиктокер Милохин попал в сотню самых красивых лиц 2021 года

Лос-Анджелес, 10 декабря. Известный российский тиктокер, музыкант, участник шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» Даня Милохин был включен в топ-100 самых красивых лиц уходящего года.

Конкуренцию Дане составят западные актеры Брэдли Купер, Том Холланд, Энсел Элгорт, k-pop идолы Марк Туан и солист бойз-бэнда Ateez Сан и другие красавчики. Посмотреть фотографии всех номинантов можно в Instagram независимых экспертов TC Candler.

«Поздравляем всех 10 джентльменов с выдвижением в число лиц 2021 года», — говорится в сообщении.

Prt Scr instagram.com / @tccandler

В рейтинг попал снимок Дани Милохина в потертой джинсовой безрукавке. Публикация всего за пару дней набрала почти 60 тысяч лайков, в комментариях отметились русскоязычные пользователи.

«Не ожидала увидеть в этом списке Даню»; «Даня Милохин, серьезно?»; «Номер один, весь СНГ с тобой, просто жги»; «Все смотрят куда-то вбок, влево или вправо. Только Даня показывает свое лицо прямо, свой взгляд»,— отреагировали фолловеры.

Популярный блогер 6 декабря отметил день рождения, ему исполнилось 20 лет. На вечеринке Милохина собрались российские знаменитости, включая телеведущего Андрея Малахова. Журналист подарил имениннику розового единорога.